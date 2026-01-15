Pārceltās darba dienas dēļ vairākās dienās mainīsies vilcienu kustību grafiks
"Vivi" aicina tuvākajās dienās īpašu vērību vilcienu grafikam pievērst Gulbenes, Madonas, Daugavpils un Siguldas virziena pasažieriem.
Elektrovilcieni visās četrās līnijās 17. janvārī kursēs pēc darba dienu grafika. Vairākiem dīzeļvilcienu reisiem, kas ikdienā netiek nodrošināti katru dienu, būs koriģēts kustības grafiks no ceturtdienas, 15. janvāra, līdz svētdienai, 18. janvārim.
Vairāki dīzeļvilcieni ceturtdien, 15. janvārī, kursēs pēc trešdienas grafika, piektdien, 16. janvārī – pēc ceturtdienas grafika, sestdien, 17. janvārī – pēc piektdienas grafika, bet svētdien, 18. janvārī atsevišķi vilcieni kursēs pēc sestdienas grafika, bet citi – pēc svētdienas grafika. Vienlaikus vilcieni Liepājas, Ludzas un Zilupes virzienā kursēs bez izmaiņām.
"Vivi" tīmekļvietnē un mobilajā lietotnē publicētais vilcienu kustības saraksts ietver visas aktuālās izmaiņas. Par vilcienu kustības sarakstiem, biļešu iegādi vai citiem ar braucieniem saistītiem jautājumiem aicinām sazināties ar Vivi Klientu apkalpošanas centru, zvanot pa diennakts bezmaksas tālruni 8760.