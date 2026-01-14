Sabiedrība
Vakar 23:55
VIDEO: Latvijas debesīs manīts brangs meteors
Trešdien, 14. janvārī, vairāki iedzīvotāji Latvijas debesīs novērojuši spilgtu meteoru.
Kā sociālajos tīkllos norāda meteorologs Martins Bergšteins, meteors jeb "krītošā zvaigzne" manīta ap plkst. 21.00. Meteors sadega Zemes atmosfērā. Uz pavisam īsu brīdi tika novērota arī tā “aste”. Meteors piefiksēts "AllSky7" stacijas kamerā, kas atrodas Burtniekos.
Meteors ir īslaicīga gaismas parādība Zemes atmosfērā, kas rodas, meteoroīdam lielā ātrumā ielidojot Zemes atmosfērā. To ikdienā bieži dēvē par “krītošo zvaigzni”, lai gan ar zvaigznēm tam nav nekā kopīga. Lielākā daļa meteoru ir ļoti sīki un pilnībā sadeg, tāpēc nav bīstami. Tomēr lielāki meteori var radīt spilgtas ugunsbumbas, skaņas sprādzienus un retos gadījumos arī meteorītus.