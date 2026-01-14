17. janvārī Rīgā sabiedriskais transports kursēs pēc darba dienu grafika; autostāvvietās - brīvdienu režīms
Sestdien, 17. janvārī, kas ir pārceltā darba diena, "Rīgas satiksmes" sabiedriskais transports kursēs pēc darba dienu grafika, savukārt pašvaldības maksas autostāvvietas darbosies kā ierasts sestdienās, informēja uzņēmumā "Rīgas satiksme".
Izmaiņas saistītas ar to, ka 17. janvāris ir pārceltā darba diena, aizvietojot piektdienu, 2. janvāri. Līdz ar to autobusi, trolejbusi un tramvaji kursēs tāpat kā ierasts darba dienās.
Tikmēr autovadītājiem jāņem vērā, ka Rīgas pašvaldības maksas autostāvvietās saglabāsies sestdienas režīms, nevis darba dienu tarifs. A, B, C un D tarifu zonās par auto novietošanu būs jāmaksā no plkst. 9.00 līdz 17.00, bet R tarifu zonā (Vecrīgā) – no plkst. 6.00 līdz 24.00. Apakšzemes stāvvietā K. Valdemāra ielā 5a par automašīnas novietošanu jāmaksā atbilstoši spēkā esošajiem tarifiem.
Atšķirībā no stāvvietām, "Rīgas satiksmes" klientu apkalpošanas centri sestdien strādās pēc darba dienu grafika: Brīvības ielā 49/53 – no plkst. 8.00 līdz 17.00; Prāgas ielā 1 un Kurzemes prospektā 137 – no plkst. 9.00 līdz 18.00; Stacijas laukumā 2 – no plkst. 10.00 līdz 20.00; Brīvības gatvē 372 – no plkst. 10.00 līdz 21.00. Plašāka informācija par maršrutu sarakstiem un biļešu veidiem pieejama uzņēmuma mājaslapā.