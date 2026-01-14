Ar šādu auto tālāk nebrauksiet! Reida laikā diviem spēkratiem noņem numurzīmes, vairākiem anulē apskati
Šonedēļ policijas un Ceļu satiksmes drošības direkcijas reida laikā Jēkabpilī diviem auto tehniskā stāvokļa dēļ netika ļauts turpināt ceļu un tika noņemtas numurzīmes, informēja Valsts policijā.
Pirmdien veikts satiksmes uzraudzības reids Aizkrauklē, Enerģētiķu un Gaismas ielā. Reida laikā tika pārbaudīti 311 transportlīdzekļi. Kopumā konstatēti 15 dažādi pārkāpumi, tajā skaitā deviņi transportlīdzekļi bija aprīkoti ar neatbilstošām riepām. Deviņiem transportlīdzekļiem tika anulētas tehniskās apskates. Otrdien policijas un CSDD notika Jēkabpilī, pārbaudot 263 transportlīdzekļus.
Kopumā tika konstatēti 18 dažādi pārkāpumi, tajā skaitā deviņi transportlīdzekļi nebija aprīkoti ar atbilstošām riepām. Šajā reidā septiņiem transportlīdzekļiem tika anulētas tehniskās apskates, bet diviem transportlīdzekļiem noņemtas valsts numurzīmes.
Tāpat Jēkabpilī konstatēts viens vadītājs, kurš nebija piesprādzējies ar drošības jostu, sešiem vadītājiem līdzi nebija personu apliecinošu dokumentu, vienā gadījumā vadītājam vispār nebija transportlīdzekļa vadīšanas tiesību. Savukārt vienā gadījumā transportlīdzeklim nedega lukturi.