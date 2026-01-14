LVM meža autoceļos pabeiguši sniega tīrīšanas darbus 8450 kilometru garumā
AS "Latvijas valsts meži" (LVM) meža autoceļos pabeiguši sniega tīrīšanas darbus 8450 kilometru garumā, kas ir lielākā daļa no kopējā ceļu garuma, informēja LVM.
Lai nodrošinātu kokmateriālu transportēšanas plūsmas un mežsaimnieciskās darbības nepārtrauktību, LVM 2. janvārī sāka sniega tīrīšanas darbus, skaidro kompānijā. Līdz trešdienas rītam darba uzdevumi sniega tīrīšanai izsniegti ceļiem visā Latvijas teritorijā vairāk nekā 14 300 kilometru garumā.
Uzņēmumā atzīmē, ka visvairāk sniega tīrīšanu uzdots veikt LVM Ziemeļlatgales, Dienvidlatgales un Dienvidkurzemes reģionos, kur reģionāli sniega sega visvairāk klājusi teritoriju. Biezākā fiksētā sniega sega uz LVM ceļiem ir 32 centimetri.
Kompānijā skaidro, ka meža ceļi būtiski atšķiras no vispārējās lietošanas ceļiem, kas nosaka arī atšķirīgu pieeju to uzturēšanai ziemas apstākļos. Lielākā daļa meža ceļu ir šaurāki nekā valsts un pašvaldību ceļi, tādēļ transportlīdzekļu vadītājiem ir sarežģītāk veikt izmaiņu manevru ar pretī braucošajiem transportlīdzekļiem.
Tāpat sniega tīrīšanas darbos nereti rodas papildu izaicinājumi, visbiežāk - uz ceļa nokrituši koki.
LVM 2024. gadā strādāja ar 586,129 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 6,4% mazāk nekā 2023. gadā, bet kompānijas peļņa samazinājās par 32% - līdz 150,131 miljonam eiro.
Uzņēmums reģistrēts 1999. gadā, un tā pamatkapitāls ir 525,989 miljoni eiro. LVM apsaimnieko valstij piederošās meža zemes. LVM vienīgais īpašnieks ir valsts, bet akciju turētāja ir Zemkopības ministrija.