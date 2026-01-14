Parlamenta komisija atbalsta deputātes mandāta apstiprināšanu Gāterei
Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija trešdien atbalstīja deputātes mandāta apstiprināšanu Aizsardzības ministrijas parlamentārajai sekretārei Lienei Gāterei (P).
Gāterei Saeimas deputātes mandāts pienākas, jo pēc ilgstošām veselības problēmām miris Saeimas deputāts Edgars Zelderis, kurš parlamentā bija ievēlēts no "Progresīvo" saraksta Kurzemē. Gātere 14. Saeimas vēlēšanās Kurzemē ieņēma otro vietu.
Komisija lūgs Saeimas Prezidiju grozīt ceturtdienas Saeimas sēdes darba kārtību, lai lēmuma projektu izskatītu rīt.
Kā iepriekš pastāstīja Gātere, viņa plāno strādāt kā deputāte un turpināt ieņemt arī parlamentārās sekretāres amatu. Viņa vēlas strādāt arī Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā.
Viņa norādīja, ka deputātes darbā atbalstīs "Progresīvo" Saeimas frakciju, kā arī koalīciju kopumā.
Līdz ar personāliju izmaiņām valdošās koalīcijas balsu skaits pieaugs no 52 budžeta pieņemšanas brīdī līdz 54 pēc gadumijas. Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) nesen paziņoja, ka tās Saeimas frakcijai decembrī pievienojies savulaik no "Jaunās vienotības" (JV) saraksta ievēlētais Andrejs Ceļapīters, kurš iepriekš kopā ar koalīciju nebalsoja. Ar koalīciju kopā parasti balso cits ZZS sadarbības partneris, pie frakcijām nepiederošais deputāts Oļegs Burovs (GKR).
Līdz ar Gāteres nonākšanu Saeimā par vienu balsi vairāk atkal būtu arī "Progresīvajiem", jo Zelderis balsojumos valdošo koalīciju parasti neatbalstīja. Balsis Evikas Siliņas (JV) valdībai parasti nodrošina arī pie frakcijām nepiederošie deputāti Igors Rajevs (ievēlēts no "Apvienotā saraksta") un Skaidrīte Ābrama (ievēlēta no "Progresīvo" saraksta).