Rīgas domes budžetā šogad iecerēti gan lielāki ieņēmumi, gan vēl vērienīgāki izdevumi
Rīgas domes budžeta ieņēmumi šogad plānoti par 37,6 miljoniem eiro lielāki nekā pērn, liecina pašvaldības budžeta projekts, kuru ceturtdien, 15. janvārī, skatīs domes Finanšu un administrācijas lietu komiteja. Tiesa, izdevumi iecerēti vēl lielāki.
Kopējie ieņēmumi šogad plānoti 1,508 miljardu eiro apmērā, savukārt pērn budžeta ieņēmumi tika plānoti 1,470 miljardu eiro apmērā.
Savukārt izdevumi plānoti 1,702 miljardu eiro apmērā, kas ir par nepilniem 194 miljoniem eiro lielāki nekā ieņēmumi.
Nodokļu ieņēmumi šogad pašvaldībai plānoti nepilnu 1,056 miljardu eiro apmērā. No tiem 934 miljoni eiro plānoti ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa. Savukārt 119 miljoni eiro ieņēmumi plānoti no īpašumu nodokļa.
Vēl nepilni 352 miljoni eiro tiks saņemti kā valsts budžeta transferti, no tiem dotācija Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanai būs gandrīz 63 miljoni eiro.
Vislielākā izdevumu sadaļa jeb 587,4 miljoni eiro paredzēta Izglītības un sporta departamentam. No šiem līdzekļiem lielākā daļa paredzēta izglītības iestāžu pedagogu un darbinieku atalgojumam.
Rīgas pašvaldības iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā šogad plānotas vairāk 137 miljonu eiro apmērā, bet izdevumi neparedzētiem gadījumiem plānoti 7,7 miljonu eiro apmērā.