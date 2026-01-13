Valsts aizsardzības dienestu janvārī uzsāks 111 jaunieši
14. janvārī sāksies 2026. gada janvāra valsts aizsardzības dienesta iesaukums, kurā 111 jaunieši uzsāks 11 mēnešu dienestu Nacionālo bruņoto spēku vienībās, turpinot stiprināt valsts aizsardzību un attīstīt līderības, disciplīnas un komandas prasmes. Līdz 14. janvārim Latvijas pilsoņi 18–27 gadu vecumā aicināti brīvprātīgi pieteikties jūlijā sākošajam iesaukumam sešās dienesta vietās.
Trešdien, 14. janvārī, sāksies 2026. gada janvāra valsts aizsardzības dienesta iesaukums, kurā iesaukti 111 jaunieši no visas Latvijas. No visiem iesauktajiem jauniešiem, 78 jeb 70% izvēlējušies brīvprātīgu pieteikšanos, savukārt pārējie iesaukti dienestā atlases kārtībā pēc nejaušības principa.
Valsts aizsardzības dienestu jaunieši uzsāks divās Nacionālo bruņoto spēku vienībās. Šogad Štāba bataljonā dienestu uzsāks 61 jaunietis, no kuriem viena ir jauniete, bet Gaisa spēkos Lielvārdē — 50 jaunieši, no kuriem divas ir jaunietes.
Valsts aizsardzības dienests ilgst 11 mēnešus, kuru laikā jaunieši apgūst militārās pamatiemaņas, stiprina fizisko sagatavotību un iegūst zināšanas valsts aizsardzības jomā profesionālu instruktoru vadībā. Dienesta laikā īpaša uzmanība tiek pievērsta disciplīnai, komandas darbam un līderības prasmju attīstīšanai.
Štāba bataljonā valsts aizsardzības dienesta karavīriem ir iespēja specializēties sakaru, medicīnas, godasardzes, ieroču vai transporta jomā. Savukārt Gaisa spēkos pēc pamatapmācības pabeigšanas valsts aizsardzības dienesta karavīri turpina pildīt dienestu Gaisa spēku Pretgaisa aizsardzības divizionā un tiek iesaistīti vienību ikdienas atbalsta un nodrošinājuma uzdevumu izpildē profesionālo karavīru vadībā.
Līdz 14. janvārim aicinām Latvijas pilsoņus vecumā no 18 līdz 27 gadiem brīvprātīgi pieteikties valsts aizsardzības dienestam, kas tiks uzsākts šī gada jūlijā. Valsts aizsardzības dienesta 2026. gada jūlija 11 mēnešu dienests Nacionālo bruņoto spēku vienībās tiks īstenots sešās dienesta vietās: Sauszemes spēku Mehanizētajā kājnieku brigāde Ādažos, Militārajā policijā Ādažos, Gaisa spēku Pretgaisa aizsardzības divizionā Lielvārdē, Zemessardzes 25. kaujas atbalsta bataljonā Alūksnē; Zemessardzes 36. kaujas atbalsta bataljonā Lūznavā; Zemessardzes 45.kaujas nodrošinājuma bataljonā militārajā bāzē “Mežaine”.
Valsts aizsardzības dienests sniedz jauniešiem iespēju iegūt praktiskas prasmes, kas noder gan valsts aizsardzības stiprināšanā, gan civilajā dzīvē, vienlaikus veicinot pilsonisko atbildību un piederības sajūtu Latvijai.