“Tas var beigties ar bērna nāvi!” Policija ceļ trauksmi par bīstamu “izklaidi” uz ceļiem
Valsts policija sociālajos tīklos nākusi klajā ar stingru brīdinājumu vecākiem un citiem pieaugušajiem, uzsverot, ka bērnu vilkšana ragavās vai uz pūšļa aiz automašīnas ir ārkārtīgi bīstama un nepieļaujama rīcība.
Likumsargi norāda, ka šāda “izklaide” apzināti pakļauj bērnus nopietnam apdraudējumam un nevar tikt uzskatīta par nevainīgu ziemas izdarību. Pat braucot ar nelielu ātrumu, vadītājs nespēj pilnībā kontrolēt situāciju – pēkšņa bremzēšana, slīdēšana, tehniska kļūme vai negaidīts šķērslis var izraisīt smagas traumas vai pat letālas sekas.
Policija atgādina, ka pirms dažiem gadiem Latvijā jau notikuši traģiski gadījumi, kas saistīti ar šādu bezatbildīgu rīcību. Vienā no tiem 14 gadus veca meitene, vizinoties uz automašīnai piesieta maisa ar kameru un matraci, līkumā tika izmesta no braucamrīka un guva nāvējošas traumas. Citā gadījumā Rīgā automašīna, kas vilka ragaviņas un pūsli ar vairākiem cilvēkiem, nobrauca no ceļa un ietriecās kokā – negadījumā bojā gāja pusaudze, bet vēl trīs cilvēki guva traumas.
Valsts policija uzsver, ka bērni paši nespēj objektīvi izvērtēt riskus un pieņemt atbildīgus lēmumus, tādēļ visa atbildība gulstas uz pieaugušajiem.
“Bērnu drošība nav izklaide,” atgādina policija, aicinot vecākus un citus pieaugušos rīkoties atbildīgi un nepieļaut dzīvībai bīstamas situācijas.