Pasaulslavenais tenors Benžamēns Bernhaims sniegs solokoncertu Latvijas Nacionālajā operā
Pasaulslavenais franču tenors Benžamēns Bernhaims (Benjamin Bernheim) 22. janvārī pirmo reizi sniegs solokoncertu Latvijas Nacionālajā operā. Tajā skanēs komponistu Gaetāno Doniceti, Džuzepes Verdi, Džakomo Pučīni, Žorža Bizē, Šarla Guno un Žila Masnē radītie opermūzikas šedevri. Koncertā piedalīsies Latvijas Nacionālās operas orķestris Jāņa Liepiņa muzikālajā vadībā.
Benžamēns Bernhaims ir šobrīd izcilākais savas paaudzes tenors. Viņš regulāri uzstājas pasaules nozīmīgākajos opernamos – Parīzes Nacionālajā operā, Ņujorkas Metropoles operā, Vīnes Valsts operā, Berlīnes Valsts operā, Milānas La Scala un Londonas Karaliskajā operā. Īpašu atzinību viņš guvis par tādām lomām kā Romeo, Verters, Hofmanis, Rūdolfs un De Grijē, īpaši izceļoties romantisma repertuārā un franču mūzikā.
Par izcilu sniegumu gan uz skatuves, gan ierakstos viņš saņēmis augstu atzinību – laikraksts Süddeutsche Zeitung viņu nodēvējis par “visskaistāko tenora balsi kopš Lučāno Pavaroti”, bet žurnāls Diapason par “jauno zvaigžņu tenoru”. Pēc aizkustinoša priekšnesuma Parīzes 2024. gada olimpisko spēļu noslēguma ceremonijā Bernheims izdevis savu pirmo solo dziesmu album Douce France: Mélodies & Chansons. Tajā pašā gadā International Opera Awards viņš atzīts par Gada labāko dziedātāju. Plašu starptautisku uzmanību Benžamēns Bernhaims izpelnījās, spoži uzstājoties Parīze Dievmātes katedrāles atklāšanā, ko vēroja miljoni skatītāju visā pasaulē.
Benžamēns Bernhaims ir Deutsche Grammophon ekskluzīvais mākslinieks, un viņa soloalbumi guvuši izcilas atsauksmes gan no kritiķiem, gan klausītājiem visā pasaulē.
Latvijas Nacionālajā operā Benžamēns Bernhaims debitēja 2017. gadā, interpretējot titullomu Šarla Guno operā Fausts, kur viņa skatuves partneri bija Marina Rebeka Margarētas lomā un Andreass Bauers-Kanabass Mefistofeļa lomā. Šīs izrādes ieraksts bija skatāms prestižā Eiropas TV kanāla ARTE operas platformā. Latvijas publikai ir bijusi iespēja baudīt Benžamēna Bernhaima balsi arī Rīgas Operas festivāla Galā koncertā Viva Romantica! 2017. gadā.