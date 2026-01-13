Apsnigušas ielas pilsētā.
Šodien 07:49
Šorīt vietām Latvijā autoceļi sniegoti un apledo, strādā 55 ziemas tehnikas vienības
Šorīt sniegs un apledojums vietām Latvijā apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem. Sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 55 ziemas dienesta tehnikas vienības.
Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem:
- Vidzemes šoseja (A2) posmā no Raunas līdz Veclaicenei;
- Daugavpils šosejas (A6) posmā no Jēkabpils līdz Paterniekiem;
- Bauskas šoseja (A7) posmā no Dzimtmisas līdz Grenctālei;
- Rēzeknes šoseja (A12) visā posmā;
- autoceļš Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) (A13) visā posmā;
- Daugavpils apvedceļš (A14) visā posmā;
- Rēzeknes apvedceļš (A15) visā posmā;
Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Ventspils, Talsu, Tukuma, Dobeles, Bauskas, Jēkabpils, Preiļu, Krāslavas, Rēzeknes, Gulbenes, Balvu, Alūksnes, Valmieras, Cēsu un Limbažu apkārtnē.
Aicina autovadītājus rēķināties ar laikapstākļiem, plānojot braucienus, atvēlēt papildu laiku ceļam, izvēlēties braukšanas ātrumu, kas atbilst ceļu seguma stāvoklim, kā arī drošu distanci.