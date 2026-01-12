Naktī lielākais sals gaidāms Kurzemē un Zemgalē.
Sabiedrība
Vakar 23:47
Naktī Latvijā gaidāms sals līdz -25 grādiem
Naktī uz otrdienu lielākais sals gaidāms Zemgalē un Kurzemē, prognozē sinoptiķi.
Teritorijas lielākajā daļā gaisa temperatūra noslīdēs zem -10 grādiem, vietām centrālajos un rietumu novados sasniedzot -20..-25 grādus. Dažviet gaidāma migla un sarma.
Tuvākajā diennaktī vietām mazliet snigs, vairāk nokrišņu būs naktī Latgalē. Daudzviet uzspīdēs saule.
Gan naktī, gan dienā gaidāms lēns vējš un bezvējš, tādēļ vietām - galvenokārt pilsētās - gaisā uzkrāsies apkures un transporta radītais piesārņojums.
Dienā gaiss iesils līdz -7..-12 grādiem, vietām Ziemeļkurzemē - līdz -4 grādiem.
Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, nav gaidāmi ievērojami nokrišņi. Pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra pirmdienas vakarā vietām piepilsētā noslīdēs zem -15 grādiem; maksimālā temperatūra otrdien būs -7..-9 grādi.