Vilcienā pieklīdis suns aizbrauc līdz pat Ķegumam. / Foto: Ilustratīvs.
Sabiedrība
Šodien 17:47
Suns nolemj doties izbraucienā - viens pats ar vilcienu aizbrauc līdz Ķegumam
Ja gada nogalē šķita, ka piedzīvojumi iespējami tikai cilvēkiem, Lielvārdē kāds četrkājains draugs pierādīja pretējo. Suns vārdā Oza viens pats devās nelielā izbraucienā ar vilcienu – no Lielvārdes līdz pat Ķegumam.
Kā vēsta OgreNet, 29. decembrī policija saņēma informāciju, ka Lielvārdes dzelzceļa stacijā pie kādas personas pieklīdis suns, kurš, iekāpjot vilcienā, bija atbraucis līdzi līdz Ķegumam.
Lai četrkājainais ceļotājs neaizklīstu vēl tālāk, atradējs suni paņēma pie sevis un ziņoja policijai. Nolasot mikroshēmu, noskaidrots, ka suns vārdā Oza pieder Lielvārdē, Uzvaras ielā dzīvojošam saimniekam. Ar īpašnieku sazinājās, un drīz vien Oza tika nogādāts atpakaļ mājās.
Saimnieks skaidroja, ka stiprā vēja dēļ bojātas īpašuma ieejas durvis, pa kurām suns arī bija izmucis. Dzīvnieks nodots saimniekam, ar kuru policija pārrunāja drošības jautājumus, lai turpmāk šādi piedzīvojumi neatkārtotos.