Latvijā pamanīts ļoti reti sastopams putns. "Nekad neesmu tādu redzējusi!"
Ar neparastu novērojumu sociālajos tīklos dalījies Aleksandrs. Viņš iemūžinājis baltu, neredzētu putnu, ko cilvēki salīdzina ar kanārijputniņu.
"Baltais zvirbulis," pie ieraksta vietnē "Facebook" norāda vīrietis. Kamēr Inga norāda, ka "nekad dzīvē neko tādu nav redzējusi", atsevišķi iedzīvotāji pauž, ka ar putnu sastapušies iepriekš. Laila atklāj, ka līdzīgu putnu novērojusi Garkalnē, Vadims tādu redzējis Zolitūdē, bet vēl kāda iedzīvotāja - Pļavniekos. Tāpat vairāki iedzīvotāji dalījušies ar saviem minējumiem, spriežot, kas varētu būt attēlā redzamais putns.
Ilva uzskata, ka attēlā redzams no būra izmucis kanārijputniņš, vēl kāds norāda, ka tas esot zvirbulis, kuram ir albīnisms, bet cits pauž, ka putns izskatās pēc sniedzes. "Pēc knābja spriežot, vairāk pēc sniedzes izskatās. Tās tagad Latvijā ziemo," pauž Inga. "Lai kas viņš ir, nu skaists gan!" rezumē Inga.
Kā Jauns.lv skaidro Latvijas Dabas fonda (LDF) ornitologi, attēlā ir redzama leiciska zaļžubīte. "Leicisms ir īpašs gadījums ar pigmentu nabadzību dzīvniekiem, kad matu vai spalvu sega ir bez pigmenta, bet āda un acis ir pigmentētas," pauž LDF.
Leicisma rezultātā putna apspalvojums daļēji vai pilnībā var iekrāsoties baltā krāsā, un šie baltie raksti putna spalvās ir redzami visu tā mūžu un nemainās līdz ar vecumu. Lai gan leicisms parasti putnam nav bīstams, tas var ietekmēt putna izdzīvošanas spējas, jo baltais apspalvojums padara putnu redzamāku plēsējiem, un dažas putnu sugas var noraidīt indivīdus ar atšķirīgu izskatu.