Sniegs un ledus apgrūtina braukšanu visā Latvijā. Kur situācija uz ceļiem ir viskritiskākā?
Pirmdienas rītā sniega un apledojuma dēļ visā valstī apgrūtināta braukšana pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, informē VSIA "Latvijas valsts ceļi".
Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistīta 121 ziemas dienesta tehnikas vienība.
Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir uz Tallinas šosejas (A1), Vidzemes šosejas (A2), Valmieras šosejas (A3), uz Rīgas apvedceļa (Salaspils-Baltezers) (A4), Rīgas apvedceļa (Salaspils-Babīte) (A5), kā arī uz Daugavpils šosejas (A6), Bauskas šosejas (A7), Jelgavas šosejas (A8), Liepājas šosejas (A9) posmā no Rīgas līdz Kalvenei un Ventspils šosejas (A10) posmā no Rīgas līdz Ventspilij.
Tāpat piesardzīgiem jābūt uz Rēzeknes šosejas (A12) un uz autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi) (A13), kā arī uz Daugavpils apvedceļa (A14) un Rēzeknes apvedceļa (A15).
Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā.
Autovadītājus aicina rēķināties ar laikapstākļiem un, plānojot braucienus, atvēlēt papildu laiku ceļam, izvēlēties braukšanas ātrumu, kas atbilst ceļu seguma stāvoklim, kā arī drošu distanci.