Šodien 07:03
Dažviet iespējams snigs: sinoptiķi par to, kas gaidāms pirmdien
Pirmdien vietām Latvijā uzspīdēs saule un vietām mazliet snigs, dažviet Talsu un Tukuma novadā iespējama stiprāka snigšana, prognozē sinoptiķi.
Gaidāms lēns vējš un bezvējš, Latgalē pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra būs -5..-9 grādi, vietām Kurzemē -3 grādi.
Rīgā nav gaidāmi ievērojami nokrišņi, var uzspīdēt saule. Pūšot lēnam vējam, gaiss iesils līdz -7 grādiem.
Laikapstākļus ietekmē izzūdošs ciklons. Atmosfēras spiediens 1013-1016 hektopaskāli jūras līmenī.