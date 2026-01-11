Aivars Iekļavs.
Sabiedrība
Šodien 21:37
Izrakstījās no viesnīcas un kopš tā laika par viņu nav dzirdēts. Policija meklē bezvēsts pazudušo Aivaru Iekļavu
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1987. gadā dzimušo Aivaru Iekļavu. Vīrietis šā gada 10. janvārī pulksten 13.15 izrakstījies no viesnīcas “Rija VEF Hotel” Rīgā, Brīvības gatvē, un kopš tā laikā viņa atrašanās vieta nav zināma.
Pazīmes: augums 203 cm, vidējas miesas būves, īsa bārda, īsi blondi mati. Bija ģērbies melnā jakā, melnās džinsa biksēs, tumši zilā džemperī ar kapuci, tumši zilā cepurē.
Aivars Iekļavs.
Valsts policija aicina aplūkot vīrieša fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 67085980 vai 112.