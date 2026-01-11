Jūrmalas slimnīcas rekonstruētās telpas.
Pērn Jūrmalas slimnīcā sagaidīti 1252 mazuļi
Pērn Jūrmalas slimnīcā sagaidīti 1252 mazuļi, informēja Jūrmalas slimnīcā.
Pagājušajā gadā Jūrmalas slimnīcā pasaulē sagaidītas 592 meitenes un 660 puiši, tostarp viens dvīņu pāris, norādīja iestādē.
Savukārt šogad pirmais jaundzimušais Jūrmalas slimnīcā ir meitene, kas piedzima 1. janvārī plkst. 19.11.
Kā vēstīts, pagājušajā gadā Rīgas Dzemdību namā pasaulē nākuši 3722 jaundzimušie. Salīdzinoši 2024. gadā iestādē tika sagaidīti 3959 jaundzimušie. No visiem jaundzimušajiem pērn 1763 bija meitenes un 1959 - zēni, tostarp jaundzimušo vidū 2025. gadā bija 66 dvīņu pāri un trīnītes, kuras piedzima 21. martā.