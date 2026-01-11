Jaunnedēļ Latvijā saglabāsies ziemīgi laikapstākļi
Jaunnedēļ Latvijā turpināsies ziemīgi laikapstākļi. Nedēļa vietām iesāksies ar nelielu snigšanu un salu, lokāli termometra stabiņš noslīdēs zem -15° atzīmes, liecina Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) prognozes.
Otrdien un trešdien nokrišņu daudzums ievērojami mazināsies, debesis biežāk skaidrosies un īslaicīgi pastiprināsies vējš. No nedēļas otrās puses valsts teritorijai pietuvosies siltāka gaisa masa, kuras ietekme lielākajā valsts daļā gaiss iesils līdz 0…-5°, jūrās piekrastē gaidāms arī atkusnis.
Pirmdien debesis būs pārsvarā mākoņainas, tomēr vietām skaidrosies. Dažviet gaidāms sniegs, nakts laikā snigšana būs intensīvāka – atsevišķās Kurzemes teritorijās sniega sega palielināsies par 2–4 cm. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš, kas dienas gaitā pakāpeniski pierims. Naktī gaisa temperatūra pazemināsies līdz –10…–15°, bet Kurzemē –5…–10°. Vietās, kur debesis skaidrosies, temperatūra var būt vēl par dažiem grādiem zemāka. Dienā gaisa temperatūra saglabāsies -4…–9° robežās.
Otrdien un trešdien debesis brīžiem skaidrosies un uzspīdēs saule, kā arī nokrišņu daudzums ievērojami mazināsies – tikai otrdien vietām austrumu rajonos gaidāms neliels sniegs. Naktī uz otrdienu dažviet Kurzemē, pūšot lēnam vējam, veidosies migla, kas apgrūtinās redzamību. Trešdien dienas laikā pastiprināsies dienvidaustrumu, austrumu vējš, kļūstot brāzmains – Kurzemes piekrastē tas sasniegs 15 m/s. Naktīs gaisa temperatūra pazemināsies līdz –11…–16°, bet līča piekrastē –5…–10°. Dienās termometra stabiņš lielākajā Latvijas teritorijas daļā pakāpsies līdz –5…–10°, Kurzemes līča piekrastē par kādu grādu siltāk.
Nedēļas otrajā pusē, pastiprinoties zema spiediena ieplakas ietekmei, valsts teritorijā palielināsies nokrišņu daudzums – visā Latvijā gaidāms sniegs, piekrastē vietām arī slapjš sniegs. Brīvdienās, paaugstinoties spiedienam, nokrišņu būs mazāk, taču vietām būs novērojamas jau arī lietus lāses. No nedēļas otrās puses sals pakāpeniski atkāpsies – jūras piekrastē termometra stabiņš jau pakāpsies virs 0° atzīmes.