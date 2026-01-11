Zemākā gaida temperatūra šonedēļ reģistrēta vairākās pilsētās.
Sabiedrība
Šodien 13:14
Kurzemē reģistrēta šīs nedēļas zemākā gaisa temperatūra
Zemākā gaisa temperatūra šonedēļ tika reģistrēta Kurzemes novērojumu stacijās - Rucavā, Stendē, Dobelē, - kur, debesīm skaidrojoties, gaiss atdzisa līdz -16 grādiem, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) dati.
Vietām bija vēl par dažiem grādiem aukstāk. Līdzīga parādība tika novērota nedēļas sākumā Igaunijā, kur naktī uz otrdienu lokāli gaisa termometra stabiņš noslīdēja līdz pat -27 grādu atzīmei.
Jau ziņots, ka Latvijā aizvadītājās dienās krietni sniga.
Janvāra sākumā biezākā sniega sega Latvijā izveidojusies Kurzemes dienvidos - Rucavā uzsniguši 30 centimetri sniega.
Tā ir arī biezākā sniega sega valstī kopš 2024. gada februāra, kad Dagdas novērojumu stacijā bija 37 centimetrus dziļš sniegs.