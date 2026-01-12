Alūksnē slēdz Pilssalas tiltu...

Uz trīs mēnešiem pilnībā satiksmei slēgts Pilssalas tilts Alūksnē.
No pirmdienas, 12. janvāra, uz trīs mēnešiem pilnībā satiksmei slēgts Pilssalas tilts Alūksnē remontdarbu dēļ, un šajā laikā tas nebūs pieejams arī gājējiem. Tā remontu par 129 374 eiro veiks SIA “NORTH BUILD”. Līdz ar to arī netiks tīrīti Pilssalas celiņi un nebūs pieejama muzikālā ekspozīcija “Marienburgas Astotais brālis”.
Paredzēts demontēt esošo tilta klāju un ieklāt jaunu. Tilta remontam Alūksnes novada pašvaldības dome piešķīrusi 129 374 eiro. Tilta remonta veikšanas laikā Pilssalā netiks nodrošināta celiņu tīrīšana no sniega, jo uzturēšanas tehnikai nav iespējas iebraukt salas teritorijā pa gājēju tiltu. Apmeklētājiem nebūs pieejama arī muzikālā ekspozīcija “Marienburgas Astotais brālis” Alūksnes viduslaiku pils Dienvidu tornī.