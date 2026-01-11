Svētdien sniegs un apledojums apgrūtina braukšanu visā Latvijā
Svētdienas rītā valsts ceļu tīklā saglabājas apgrūtināti braukšanas apstākļi, liecina VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC) apkopotā informācija.
Svētdienas rītā sniegs un apledojums visā Latvijā apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem. Aizputinājumu dēļ īpaši apgrūtināta braukšana ir uz vietējiem ceļiem Liepājas, Saldus, Limbažu, Valmieras un Valkas apkārtnē.
Sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 104 ziemas dienesta tehnikas vienības, informē LVC.
Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā.
LVC aicina autovadītājus rēķināties ar laikapstākļiem, plānojot braucienus, atvēlēt papildu laiku ceļam, izvēlēties braukšanas ātrumu, kas atbilst ceļu seguma stāvoklim, kā arī drošu distanci.
Tāpat LVC atgādina, ka snigšanas laikā sniega kārta veidojas atkārtoti, arī pēc tam, kad veikti uzturēšanas darbi, un pilnībā ceļi no sniega tiek attīrīti pēc snigšanas beigām, prioritārā secībā. Pēc snigšanas ceļi tiek notīrīti trīs līdz 24 stundu laikā, vispirms tiek notīrīti noslogotākie valsts galvenie autoceļi. Savukārt ceļi ar grants segumu tiek uzturēti ar piebraukta sniega kārtu.