Svētdien daudzviet snigs, ceļi vietām būs slideni...

Svētdien daudzviet Latvijā turpināsies snigšana.
Svētdien debesis būs lielākoties mākoņainas, daudzviet Latvijā turpināsies snigšana, vietām rietumos snigs stipri, liecina sinoptiķu prognozes.

Sniega segas biezums pieaugs par 2 līdz 4 centimetriem, vietām rietumos par 5 līdz 7 centimetriem. Redzamība dažviet pasliktināsies un ceļi atsevišķos posmos būs slideni.

Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš, Kurzemes piekrastē tas brāzmās sasniegs līdz 15 metrus sekundē. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz -4...-9 grādiem, par kādu grādu siltāk būs Kurzemes piekrastē.

Arī Rīgā svētdien lielākoties mākoņains laiks, palaikam snigs. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu, ziemeļu vējš, un maksimālā gaisa temperatūra būs -5…-7 grādi.

