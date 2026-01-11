Svētdien daudzviet Latvijā turpināsies snigšana.
Sabiedrība
Šodien 08:12
Svētdien daudzviet snigs, ceļi vietām būs slideni
Svētdien debesis būs lielākoties mākoņainas, daudzviet Latvijā turpināsies snigšana, vietām rietumos snigs stipri, liecina sinoptiķu prognozes.
Sniega segas biezums pieaugs par 2 līdz 4 centimetriem, vietām rietumos par 5 līdz 7 centimetriem. Redzamība dažviet pasliktināsies un ceļi atsevišķos posmos būs slideni.
Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš, Kurzemes piekrastē tas brāzmās sasniegs līdz 15 metrus sekundē. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz -4...-9 grādiem, par kādu grādu siltāk būs Kurzemes piekrastē.
Arī Rīgā svētdien lielākoties mākoņains laiks, palaikam snigs. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu, ziemeļu vējš, un maksimālā gaisa temperatūra būs -5…-7 grādi.