Sniegputeņa dēļ vairāki autoceļi Latvijā ir pilnībā neizbraucami
Sestdienas rītā sniegputeņa dēļ daudzviet Latvijā ir īpaši apgrūtināti braukšanas apstākļi. Par sarežģīto situāciju uz ceļiem liecina arī sociālajos tīklos publicētie video, kuros redzams, ka atsevišķi autoceļu posmi ir praktiski neizbraucami vai braukšana tajos notiek ar lielām grūtībām. To apstiprina arī VSIA “Latvijas valsts ceļi” (LVC) apkopotā informācija.
Sniega aizputinājumu dēļ satiksme ir ļoti apgrūtināta uz valsts reģionālajiem autoceļiem Tukuma, Saldus, Dobeles un Jelgavas apkārtnē. Savukārt uz vietējiem ceļiem sarežģīti braukšanas apstākļi ir Tukuma, Saldus, Dobeles, Jelgavas, Cēsu, Gulbenes, Preiļu, Rēzeknes, Ludzas un Daugavpils pusē. Atsevišķos posmos ceļi ir praktiski neizbraucami.
Īpaši apgrūtināta satiksme ir uz valsts reģionālā autoceļa Jelgava (Tušķi)–Tukums (P98) posmā Tukums–Līvbērze, kā arī uz citiem reģionālajiem ceļiem Jelgavas, Dobeles, Saldus un Tukuma apkārtnēs. Sarežģīti braukšanas apstākļi saglabājas arī daudzviet citos valsts reģionos.
Slidenos un sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 86 ziemas dienesta tehnikas vienības. Darbi tiek veikti prioritārā secībā, vispirms nodrošinot satiksmi uz ceļiem ar visintensīvāko transporta plūsmu.
Sniegvilksnis vakar labi uzrāva zarā. Netālu no Gaiziņa, ap plkst 23. Brauc un ceļš pēkšņi šāds. Vienā brīdī ne uz priekšu, ne atpakaļ. Viss beidzās labi, skarbie Madonas vīri nekad nepieviļ pic.twitter.com/tiyzMG40MF— Gatis Madžiņš (@Madzins) January 10, 2026
LVC aicina autovadītājus būt īpaši piesardzīgi, plānot braucieniem papildu laiku, izvēlēties laikapstākļiem atbilstošu braukšanas ātrumu, ievērot drošu distanci un, ja iespējams, izvairīties no braukšanas pa mazāk uzturētiem ceļiem.