Sestdien daudzviet gaidāms sniegs
Sestdien debesis būs lielākoties mākoņainas un daudzviet Latvijā gaidāms sniegs, turklāt vietām rietumos arī stiprs, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi.
Daudzviet valstī sniega segas biezums pieaugs par diviem līdz četriem centimetriem, taču vietām rietumos pat par pieciem līdz deviņiem centimetriem.
Redzamība dažviet pasliktināsies un ceļi būs slideni.
Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu, ziemeļu vējš, piekrastē un Kurzemē arī mēreni stiprs, brāzmās pastiprinoties līdz 15-19 metriem sekundē, bet no rīta līča piekrastē līdz 20 metriem sekundē.
Maksimālā gaisa temperatūra būs -5...10 grādu robežās, bet piekrastē -3...-6 grādi.
Rīgā dienā laiks būs pārsvarā mākoņains un brīžiem uzsnigs. Dienas laikā sniega segas biezums palielināsies par diviem līdz četriem centimetriem. Mērenais ziemeļaustrumu vējš vēl no rīta brāzmās sasniegs 15-19 metrus sekundē, bet dienas laikā tas pakāpeniski pierims. Maksimālā gaisa temperatūra būs -5…-6 grādi.