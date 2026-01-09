Pērnvasaras sākumā Alūksnē bija divi "Narvesen" kioski. Nu slēgts arī pēdējais Tirgotāju ielā (ekrānuzņēmums no "Google Maps")
Novadu ziņas
Šodien 18:18
Slēgts pēdējais "Narvesen" kiosks Alūksnē, Latvijas ziemeļaustrumos to vairs nav
Vēl pagājušās vasaras sākumā Alūksnē darbojš divi "Narvesen" kioski. Tomēr 1. jūlijā tika slēgts kiosks Pils ielā, kopš šī gada sākuma slēgts arī kiosks Tirgotāju ielā.
Vietējais izdevums "Aluksniesiem.lv" vēsta, ka pie kioska Tirdzniecības ielā nebija nekādas norādes par darbības izbeigšanu, kaut gan tas nav strādājis kopš 30. decembra. Cilvēki ir neziņā un daudzi iecienītā kioska trūkumu uztver ļoti emocionāli. Daudzi neizpratnē, kādēļ to nolēmuši likvidēt, ja tas nevarēja sūdzēties par pircēju trūkumu.
Jāpiebilst, ka 30. decembrī tika slēgts “Narvesen” kiosks Gulbenē. "Narvesen" kiosku Madonā slēdza šā gada martā, bet Smiltenē un Balvos — jau pērn.
Kā liecina "Narvesen.lv" pieejamā karte, uz citiem tuvākajiem šī uzņēmuma kioskiem būs jāmēro tāls ceļš līdz Valmierai, Cēsīm, Jēkabpilij vai Rēzeknei.