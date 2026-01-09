Ķekavas novada pašvaldība aicina izteikt priekšlikumus attīstībai
Ķekavas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus iesniegt savus priekšlikumus novada attīstībai.
Ķekavas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus dalīties ar priekšlikumiem novada attīstībai. Meklējam idejas, kas balstītas iedzīvotāju vajadzībās un palīdzēs veidot kvalitatīvu, labiekārtotu dzīves telpu, sakārtotu publisko ārtelpu, attīstīt teritorijas un stiprināt kopienu.
Līdz 31. janvārim (ieskaitot) aicinām iesūtīt idejas, ieteikumus, priekšlikumus un risināmos jautājumus turpmākai, ilgtspējīgai novada izaugsmei uz e-pastu idejas@kekava.lv. Var rakstīt brīvā formā, īsi izklāstot ieceri, mērķi, ieguvumus un pamatojumu, kā arī, ja iespējams, pievienojot aptuvenas izmaksas, norādi par potenciālo vietu, iesaistāmajām grupām un īstenošanas termiņu.
Tāpat atgādinām: 2026. gadā sāksies līdzdalības budžeta projektu konkurss, kur iedzīvotāji varēs iesniegt konkrētus projektus savu apkaimju uzlabošanai. Šis ir labs brīdis sagatavot idejas, izvērtēt prioritātes un apkopot atbalstītājus, lai nākotnē piedalītos konkursā ar jau izstrādātiem priekšlikumiem.