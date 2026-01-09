VIDEO: neparasts incidents Valgā - iereibis vīrietis nozog “Omniva” auto un bēg no policijas
6. janvāra rītā Igaunijas pilsētā Valgā notika neparasts incidents – iedzīvotāji varēja vērot, kā policijas patruļa ar ieslēgtām bākugunīm un skaņas signāliem dzenas pakaļ “Omniva” automašīnai.
Ap pulksten 10.30 policija saņēma informāciju, ka Valgas pilsētā ir nozagta automašīna “Peugeot Partner”. Kurjers tobrīd piegādāja pastu, kad no blakus esošās kāpņu telpas iznāca vīrietis, iekāpa bez uzraudzības atstātajā un iedarbinātajā “Omniva” kurjera automašīnā un aizbrauca.
Pēc ziņojuma saņemšanas policisti nekavējoties uzsāka transportlīdzekļa meklēšanu. Drīz vien patruļa uz viena no vietējiem autoceļiem pamanīja nozagto automašīnu un deva rīkojumu apstāties, izmantojot bākugunis, taču vadītājs policijas prasību ignorēja.
Redzot, ka vīrietis negrasās labprātīgi padoties, policija nolēma slēgt satiksmi un izmantot dzelkšņus, lai transportlīdzekli apturētu piespiedu kārtā. Rezultātā automašīnai tika sabojātas riepas, un tā apstājās.
Policija konstatēja, ka pie stūres atradās 59 gadus vecs vīrietis alkohola reibumā, kurš tika aizturēts.
Visi notikušā apstākļi, tostarp vīrieša rīcības motīvi, tiks noskaidroti izmeklēšanas gaitā.