Nedēļas nogalē Latvijā iespējams sniegvilksnis - kas tas ir?
Šajā nedēļas nogalē Latvijā pastiprināsies vējš, un daudzviet iespējami sniega sanesumi jeb tā dēvētais sniegvilksnis. Lai gan sniegputenis no gaisa nav gaidāms, stiprs vējš pārvietos jau uzsnigušo sniegu, radot apgrūtinātus braukšanas apstākļus.
LTV Laika ziņu redaktors Toms Bricis skaidro, ka sniegvilksnis ir ziemās ierasta parādība, ko meteoroloģijā dēvē arī par zemo puteni. “Tā ir situācija, kad nesnieg, bet stiprs vējš nes sniegu pa gaisu, to savelk kupenās un uz ceļiem veidojas sniega sanesumi. Brīžos, kad sniega vērpetes šķērso ceļu, pasliktinās arī redzamība,” norāda Bricis.
Šajā nedēļas nogalē tieši šādi apstākļi arī gaidāmi – pūtīs ļoti stiprs vējš, un sniegs, kas nesen uzsnidzis, tiks pārvietots pa zemes virsmu. Ziemeļaustrumu vēja ātrums brāzmās sasniegs 13–18 metrus sekundē, bet piekrastē posmā no Jūrmalas līdz Ovišragam brāzmas var pastiprināties līdz 20–22 metriem sekundē.
Meteorologi aicina autovadītājus būt īpaši piesardzīgiem, jo uz ceļiem iespējami sniega sanesumi un mainīga redzamība, pat ja nokrišņi nav gaidāmi.