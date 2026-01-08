Novadu ziņas
Šodien 20:12
Šodien sāk avārijas remontdarbus Alūksnes centra ielas posmā
SIA “Alūksnes enerģija” informē par avāriju maģistrālajā siltumtīklu posmā Jāņkalna ielā no Helēnas ielas līdz Glika ielas krustojumam. Orientējošā avārijas vieta – Jāņkalna iela 6, tiks precizēts pēc siltumtīklu atrakšanas un fakta konstatēšanas.
Remontdarbu shēma (ekrānuzņēmums no Alūksnes novada pašvaldības mājas lapas)
Lai nodrošinātu drošu un nepārtrauku siltumapgādi E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai un skolas internātam, kā arī, ņemot vērā, meteoroloģiskās prognozes tuvākajā laikā, avārijas remontdarbi ir jāveic nekavējoties.
Remontdarbu laikā no 8. līdz 23. janvārim minētais Jāņkalna ielas posms būs slēgts satiksmei!