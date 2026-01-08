Aizliedz kāpt uz Jelgavas ūdenstilpju ledus
Jelgavā izsludināts aizliegums atrasties uz publisko ūdeņu ledus, ko uzrauga pašvaldības policija un par kura pārkāpumu var piemērot līdz 100 eiro sodu. Brīdinājuma zīmes tiks izvietotas 14 vietās, ņemot vērā nesenos traģiskos negadījumus uz ledus citviet Latvijā.
Saskaņā ar pašvaldības rīkojumu “Par aizliegumu atrasties uz ledus” atrasties uz Jelgavā esošo ūdenstilpju ledus ir aizliegts, aģentūra LETA uzzināja pilsētas pašvaldībā.
Lai neapdraudētu personu dzīvību un veselību, rīkojums no otrdienas aizliedz atrasties uz Jelgavas administratīvajā teritorijā esošo iekšzemju publisko ūdeņu un citu pašvaldības valdījumā esošo ūdeņu ledus.
Rīkojuma izpildi kontrolē Jelgavas pašvaldības policija. Policijā norāda, ka par rīkojuma pārkāpumu var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu līdz divdesmit naudas soda vienībām jeb 100 eiro.
Brīdinot iedzīvotājus par bīstamību atrasties uz ledus, pie Zvaigžņu dīķa, Lielupes, Driksas un Svētes krastos 14 vietās pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” šonedēļ izvietos brīdinājuma zīmes.
Jau ziņots, ka Daugavpilī pirmdien glābēji no upes izcēluši bojāgājušu cilvēku, bet svētdien Alūksnes ezerā, diviem cilvēkiem ielūstot ledū, viens izglābts, bet otrs gājis bojā.