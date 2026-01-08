No 9. janvāra pieejamas jaunas "Latvijas Pasta" pastmarkas - veltītas trīs novadiem
“Latvijas Pasts” 9. janvārī laiž klajā pirmās šī gada pastmarkas, veltītas Siguldas, Sēlijas un Dienvidkurzemes novadiem ar to ģerboņiem, kā arī pirmās dienas aploksni.
Sēlijas ģerbonis, ko 2023. gadā izstrādāja heraldiskais mākslinieks Edgars Sims, ir vienīgais oficiālais vēsturisko zemju ģerbonis, kas līdz šim nav bijis attēlots uz pastmarkas. Tagad tas būs redzams jaunajā filatēlijas izdevumā ar nominālvērtību 2,35 eiro, kas atbilst vēstuļu korespondences apmaksai svara kategorijā līdz 20 gramiem Latvijas teritorijā. Pastmarkas tirāža sasniedz 300 000 eksemplāru.
Savukārt Siguldas novada ģerboņa pastmarka iezīmē novada centra – pašas Siguldas, kas ieņem nozīmīgu vietu Latvijas tūrisma kartē, simtās jubilejas gada sākumu. Pastmarkas nominālvērtība ir 3,00 eiro, tā tiks izdota 145 000 eksemplāru tirāžā un paredzēta vēstuļu korespondences apmaksai kategorijā līdz 20 gramiem uz Eiropas ekonomiskās zonas valstīm.
Pastmarka ar Dienvidkurzemes novada ģerboni būs pieejama 75 000 eksemplāru tirāžā, bet tās nominālvērtība ir 4,41 eiro, kas atbilst vēstuļu korespondences apmaksai svara kategorijā līdz 20 gramiem uz pārējām valstīm.
Līdz ar jaunajām pastmarkām izdota arī pirmās dienas aploksne 500 eksemplāru tirāžā. Uz tās, tāpat kā uz pastmarkām, attēloti trīs novadu ģerboņi un katra novada atrašanās vieta Latvijas kartē.
Filatēlijas izdevumu dizaina autors ir mākslinieks Ģirts Grīva. Jaunās pastmarkas sākotnēji varēs iegādāties lielāko pilsētu klientu centros un pasta nodaļās, kā arī “Latvijas Pasta” e-veikalā https://veikals.pasts.lv/. Savukārt pirmās dienas zīmogošana paredzēta 9. janvārī no plkst. 9.00 Elizabetes ielas pasta nodaļā, Rīgā.
“Latvijas Pasta” filatēlijas izdevumus augstu vērtē gan klienti, gan filatēlijas kolekcionāri un eksperti. Kolekcionāru starptautiskās apvienības, ievērojot stingri regulētus standartus, uzņēmuma izdotās pastmarkas novērtē kā līdzvērtīgas lielāko pasaules valstu izdotajiem filatēlijas izdevumiem, un tās regulāri tiek iekļautas gan pasaulē atpazīstamos filatēlijas izdevumu katalogos, gan prestižu kolekcionāru kolekcijās.