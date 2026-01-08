Izsakām līdzjūtību kolēģei Indrai Vilipsonei, no māsas Noras Ikstenas atvadoties
Portāls Jauns.lv izsaka visdziļāko līdzjūtību mūsu kolēģei, izdevniecības “Rīgas Viļņi” kultūras redaktorei Indrai Vilipsonei un viņas tuviniekiem, no māsas rakstnieces Noras Ikstenas (1969-2026) uz mūžu atvadoties.
Nora Ikstena ir pasaulē pazīstamākā šā gadsimta Latvijas rakstniece. Viņa devās mūžībā 4. janvārī pēc smagas slimības.
Viņa ir rakstījusi stāstus, romānus, biogrāfijas un esejas. Noras Ikstenas darbi tulkoti angļu, vācu, franču, krievu, igauņu, lietuviešu, maķedoniešu, dāņu, zviedru, gruzīnu, hindu, itāliešu valodā.
Ikstenas zināmākais literārais darbs ir 2015. gadā sērijā "Mēs. Latvija, XX gadsimts" izdotais romāns "Mātes piens", pēc kura uzņemta arī tāda paša nosaukuma filma.
Ikstena saņēmusi nozīmīgus starptautiska un vietējā mēroga apbalvojumus, tostarp Latvijas Literatūras gada balvu un Izcilības balvu kultūrā. Rakstnieces darbi nonākuši arī uz kino ekrāniem un teātra skatuvēm.
Atvadīšanās no Noras Ikstenas notiks 10.janvārī plkst. 10:00 Rīgas Krematorijas lielajā zālē, Varoņu ielā 3. Tuvinieki lūdz nest tikai nelielus ziedus.