Piektdiena Latvijā būs līdz šim aukstākā diena šajā ziemā
Piektdiena Latvijā būs līdz šim aukstākā diena šajā ziemā, gaidāms brāzmains vējš un sniegvilksnis, brīdina sinoptiķi.
Naktī Latgalē un Rīgas līča Kurzemes piekrastē ziemeļaustrumu vējš brāzmās pieņemsies spēkā līdz 16 metriem sekundē. Dienā visā valstī gaidāmas brāzmas līdz 13-18 metriem sekundē, Ziemeļkurzemes piekrastē - līdz 22 metriem sekundē.
Lielākais putenis būs Latgalē un Sēlijā, kā arī vietām Vidzemē un Kurzemē. Uz autoceļiem dažviet veidosies kupenas. Nokrišņi nav gaidāmi, vien pēcpusdienā Latgales dienvidos sāks snigt.
Debesis klās mākoņi. Gaisa temperatūra naktī un no rīta pazemināsies līdz -9..-14 grādiem, Ziemeļkurzemē - līdz -5..-8 grādiem. Dienā termometra stabiņš pakāpsies 1-3 grādus augstāk. Vējā sals šķitīs krietni lielāks.
Rīgā gaidāma mākoņaina piektdiena, bez nokrišņiem. Ziemeļaustrumu vējš dienas gaitā brāzmās pastiprināsies līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs -8..-10 grādi.