"Ziemas prieki" beidzas ar pamatīgiem sodiem: policija noķer 150 agresīvus autobraucējus, kas slidinās pa ielām. VIDEO
Likumsargi novērojuši, ka daļa autovadītāju sniegotos laikapstākļus izmanto "ziemas prieku" baudīšanai ceļu satiksmē, tādējādi radot būtisku apdraudējumu gan sev, gan apkārtējiem. No pagājušā gada 29. decembra līdz šā gada 7. janvārim Valsts policija kopumā fiksējusi 150 autovadītājus, kuri braukuši agresīvi, apzināti radot sānslīdi.
Īpaši aktīva cīņa ar likumpārkāpējiem bijusi šīs nedēļas sākumā. Pirmdien, 6. janvārī, Valsts policija fiksēja 18 agresīvos braucējus, kuri radīja apzinātu sānslīdi vietās, kur iespējama satiksme. No tiem desmit bija fiksējuši Valsts policijas Satiksmes drošības vadības biroja Speciālo uzdevumu nodaļas darbinieki.
Visi autovadītāji pārkāpumus bija veikuši Rīgā. Lielākā daļa pārkāpēju tika konstatēti rotācijas aplī pie kāda lielveikala, taču vēl vairāki tika apturēti Bērzaunes ielā, kur trīs automašīnu vadītāji viens aiz otra veica apzinātu sānslīdi. Likumsargi visus desmit autovadītājus apturēja un sauca pie administratīvās atbildības par agresīvu braukšanu.
Kopumā aizvadītā 2025. gada laikā Valsts policija reģistrējusi 1262 pārkāpumus par agresīvu braukšanu, no kuriem 554 gadījumos fiksēta tieši apzinātas sānslīdes radīšana.
Lai gan labas transportlīdzekļa vadīšanas prasmes sarežģītos apstākļos ir būtiskas, Valsts policija aicina tās pilnveidot drošā vidē – slēgta tipa poligonos, neapdraudot sevi un citus satiksmes dalībniekus.