Latvijas pilsonis Krievijas specdienestu uzdevumā vācis ziņas par valsts militārajiem objektiem
Valsts drošības dienests (VDD) rosinājis prokuratūru uzsākt kriminālvajāšanu pret Latvijas pilsoni, kurš Krievijas militārā izlūkdienesta (GRU) uzdevumā nelikumīgi vāca ziņas par Latvijas militārajiem objektiem.
VDD kriminālprocesu pret minēto personu uzsāka 2025. gada 21. augustā, bet aizturēja viņu 27. augustā. Izmeklēšanas gaitā drošībnieki konstatēja vairākus gadījumus, kad aizturētais vācis sensitīvu informāciju GRU uzdevumā. Dienests noskaidroja, ka persona Krievijas izlūkdienestam nodeva ziņas par dažādu Latvijas militāro objektu atrašanās vietu, plānojumu, kā arī drošības pasākumiem. Starp šiem objektiem bija arī bruņojuma noliktavas.
Tāpat VDD izmeklēšanā konstatēja, ka persona ir sniegusi Krievijas izlūkdienestam informāciju par jaunu militāro objektu būvniecību, karavīru apmācībām un citu NATO valstu karavīru klātbūtni konkrētos Latvijas militārajos objektos.
Atbilstoši VDD rīcībā esošajai informācijai, vīrietis Krievijas izlūkdienestam ir nodevis arī citas ziņas, kas var tikt izmantotas pret Latvijas un citu Baltijas reģiona valstu drošības interesēm.
VDD izmeklēšanā noskaidroja, ka aizdomās turētās personas izlūkdarbības tika koordinētas, izmantojot tiešsaistes saziņas lietotni "Telegram". Tāpat šī lietotne tika izmantota izlūkziņu nosūtīšanai Krievijas specdienestam. Aizdomās turētajai personai kā drošības līdzeklis ir piemērots apcietinājums. Dienests atgādina, ka neviena persona nav uzskatāma par vainīgu, kamēr tās vaina nozieguma izdarīšanā nav konstatēta likumā noteiktajā kārtībā.