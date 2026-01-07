Nelaimes gadījums akumulatoru pārstrādes uzņēmumā Jelgavas novadā; divi cietušie nogādāti slimnīcā
Akumulatoru pārstrādes uzņēmumā SIA "EcoLead" Jelgavas novada Kalnciema pagastā trešdien traumas guvuši divi cilvēki, apstiprināja uzņēmuma vadītājs Kaspars Fogelmanis.
Viņš skaidroja, ka uzņēmumā noticis nelaimes gadījums. Rūpnīca patlaban nestrādā, un darbinieki, iespējams, nav ievērojuši darba drošības noteikumus.
Kā norādīja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā (NMPD), divas personas ar politraumām nogādātas ārstniecības iestādē.
"Firmas.lv" informācija liecina, ka "EcoLead" apgrozījums 2023. gadā bija 4,102 miljoni eiro un zaudējumi sasniedza 1,838 miljonus eiro. 2024. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 9,777 miljoni eiro, bet zaudējumi sasniedza 2,402 miljonus eiro.
Maksātnespējas reģistra dati liecina, ka Zemgales rajona tiesa 2025. gada 13. martā ierosināja "EcoLead" tiesiskās aizsardzības procesa lietu, taču lieta tika izbeigta 2025. gada 21. augustā. Pamatojums lietas izbeigšanai, pēc Maksātnespējas reģistra datiem, bija tiesvedības izbeigšana.
Uzņēmums reģistrēts 2007. gadā, un tā pamatkapitāls ir 1,447 miljoni eiro. "EcoLead" īpašnieki ir Deniss Uļjanovs (49,15%), Igaunijā reģistrētā "Unimet Estonia" (45%) un SIA "Metalekspo" (5,85%).