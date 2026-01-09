Valdlaučos darbu sāk jauna ģimenes ārsta privātprakse
5. janvārī darbu sāka jauna ģimenes ārsta privātprakse “Dr. Rolands Purvlīcis – ģimenes ārsta privātprakse”, kurā pieejama primārā veselības aprūpe gan bērniem, gan pieaugušajiem. Šāda aprūpe ietver pacienta veselības uzraudzību, profilaktiskas pārbaudes, akūtu un hronisku saslimšanu ārstēšanu, kā arī nosūtījumus pie speciālistiem pēc nepieciešamības.
Reģistrācijai pie Dr. Rolanda Purvlīča nepieciešama aizpildīta, parakstīta pārreģistrācijas anketa. To var saņemt prakses telpās: Meistaru iela 43-2, Valdlauči, Ķekavas novads. Ieteicams līdzi ņemt personu apliecinošu dokumentu, lai paātrinātu pieteikšanos.
Darba laiks:
- Pirmdien: 11.00–19.00
- Otrdien: 08.00–16.00
- Trešdien: 10.00–18.00
- Ceturtdien: 08.00–16.00
- Piektdien: 08.00–16.00
Saziņai: tālrunis 22 331 264 (pieejamas WhatsApp ziņas, SMS, zvani), e-pasts drpurvlicis@gmail.com. Ārstniecības iestādes kods: 034000010.