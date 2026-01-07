Sabiedroto iznīcinātāji veiks zemo pārlidojumu.
Sabiedrība
Šodien 14:31
“Nesatraucieties!” - virs Lielvārdes paredzēts sabiedroto iznīcinātāju zemais pārlidojums
Trešdienas pēcpusdienā Lielvārdē paredzēts sabiedroto iznīcinātāju zemais pārlidojums, informēja Nacionālajos bruņotajos spēkos.
Bruņotie spēki aicina iedzīvotājus nesatraukties.
Jau ziņots, ka iepriekšējos gados iedzīvotāji pauduši bažas par NATO lidmašīnu radītajiem trokšņiem.
Nacionālie bruņotie spēki jau iepriekš vairākkārt norādījuši, ka Latvijas gaisa telpā militāro gaisa kuģu lidojumi notiek normatīvajos aktos noteiktajā augstumā un ātrumā, līdz ar to radītais troksnis ir īslaicīgs un nenodara kaitējumu cilvēkam un īpašumam.