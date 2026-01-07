Sieviete Cēsu novadā avarē 1,75 promiļu reibumā; eCall sistēma ziņo 112
Vakar Cēsu novadā, Drabešu pagastā, noticis ceļu satiksmes negadījums, kurā transportlīdzeklī aktivizējās automātiskā ārkārtas paziņošanas sistēma, informējot operatīvos dienestus. Ierodoties notikuma vietā, Valsts policija konstatēja, ka automašīnas vadītāja atradās smagā alkohola reibumā.
6. janvārī ap pulksten 22.15 Cēsu novadā, Drabešu pagastā, uz autoceļa Umurga–Cēsis–Līvi 43. kilometrā noticis ceļu satiksmes negadījums, kurā iesaistīta automašīna “Ford”.
Negadījuma laikā transportlīdzeklī aktivizējās automātiskā ārkārtas paziņošanas sistēma, kas par avāriju nosūtīja signālu uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruņa numuru 112, informējot operatīvos dienestus. Ierodoties notikuma vietā, Valsts policija konstatēja, ka automašīnas vadītāja atrodas smagā alkohola reibumā. Pirmajā pūtienā sievietei pat neizdevās veikt alkohola koncentrācijas noteikšanu, taču vēlāk pārbaudē konstatēts, ka alkohola koncentrācija izelpā sasniedza 1,75 promiles.
Noskaidrots, ka 1976. gadā dzimusi sieviete, vadot transportlīdzekli alkohola reibumā, neizvēlējās ceļa un laikapstākļiem atbilstošu braukšanas ātrumu, kā rezultātā nobrauca no ceļa braucamās daļas un bojāja metāla ceļa aizsargbarjeru.
Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā, kad alkohola koncentrācija pārsniedz 1,5 promiles, Valsts policijā uzsākts kriminālprocess. Savukārt par ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanu uzsākts administratīvais process. Valsts policija atgādina, ka transportlīdzekļa vadīšana alkohola reibumā būtiski apdraud gan paša vadītāja, gan citu satiksmes dalībnieku dzīvību un veselību, un aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem, nepakļaujot riskam sevi un citus