Sabiedrība
Šodien 11:54
Pie Rīgas pils notiks protests "Rokas nost no Venecuēlas"
Piektdien, 9. janvārī, plkst. 17 pie Rīgas pils notiks protests "Rokas nost no Venecuēlas", aģentūru LETA informēja māksliniece Mētra Saberova.
Pasākumā plānots nosodīt "ASV imperiālistisko agresiju pret Venecuēlu, aicinot Latvijas valdību piemērot starptautiskās tiesības vienādi pret visiem", teikts protesta rīkotāju izplatītajā paziņojumā.
Protestu rīko kopienas centrs "Maiznīca", bet informatīvi atbalsta jauniešu organizācijas "Protests" un "Jaunie Eiropas federālisti".
Kā aģentūra LETA uzzināja Rīgas domē, protesta pasākums pret ASV iebrukumu Venecuēlā un Nikolasa Maduro apcietināšanu pieteikts likumā noteiktā kārtībā. Plānots, ka tajā piedalīsies 100 dalībnieki.
Venecuēlas prezidents Maduro un viņa sieva sestdien tika sagūstīti ASV militārā operācijā un nogādāti Ņujorkā, kur viņus solīts tiesāt saistībā ar kriminālapsūdzībām par narkotiku nogādāšanu uz ASV.