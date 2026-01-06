Līgatnes dabas takās svinēs lācenes Ilzītes 25. jubileju - gaviļniecei tiks pasniegts īpašs svētku cienasts
Svētdien, 11. janvārī, Līgatnes dabas takās notiks svinības par godu lācenes Ilzītes 25. dzimšanas dienai, informēja Dabas aizsardzības pārvaldē.
Svinīgā pasākuma kulminācija paredzēta plkst. 12.00, kad gaviļniecei tiks pasniegts īpašs svētku cienasts. Pasākuma rīkotāji parūpējušies arī par apmeklētājiem – viesi tiks cienāti ar siltu zupu un tēju.
Svētku dienā īpašs piedāvājums sagatavots vārda māsām un jubilejas "kaimiņiem" – visām Ilzēm, kā arī 11. janvārī dzimušajiem apmeklētājiem ieeja Līgatnes dabas takās būs ar 50% atlaidi.
Lācene Ilzīte: no 500 gramu viegla mazulīša par 150 kilogramīgu "lāču mammu"
Vienlaikus, atzīmējot lācenes ceturtdaļgadsimta jubileju, tiek organizēts zīmējumu konkurss "Daudz laimes, lācenei Ilzītei!". Tajā aicināti piedalīties skolēni vecumā no 7 līdz 12 gadiem. Zīmētie apsveikumi jānosūta Dabas aizsardzības pārvaldei līdz 18. janvārim. Konkursa uzvarētāji tiks noteikti izlozes kārtībā 21. janvārī – viens laimīgais saņems bezmaksas klases vai ģimenes apmeklējumu dabas takās, bet vēl trīs balvās iegūs grāmatu "Mana adrese – MEŽS".
Ilzīte pasaulē nāca 2001. gada 11. janvārī turpat Līgatnes dabas takās. Tā kā lāču māte par mazuli nevarēja parūpēties, gādību par tobrīd vien 500 gramus smago lācēnu uzņēmās zvērkope Velga Vītola. Šobrīd lācene sasniegusi aptuveni 150 kilogramu svaru.
Atšķirībā no savvaļas sugas brāļiem, Ilzīte ziemas guļā nedodas, tādēļ ir apskatāma visu gadu. Kā norāda speciālisti, nebrīvē mītošiem lāčiem 25 gadi ir spēka un dzīves pieredzes pilnbrieda laiks. Ziemas sezonā Līgatnes dabas takas ir atvērtas katru dienu no plkst. 10.00 līdz 16.00.