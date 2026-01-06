Trešdien sals pastiprināsies; dažviet naktī gaiss atdzisīs līdz -12 grādiem
foto: LETA
Trešdien kļūs aukstāks.
Trešdien Latvijā gaiss kļūs vēsāks un daudzviet uzspīdēs saule, prognozē sinoptiķi.

Nakts pirmajā pusē valsts lielākajā daļā snigs, vēlāk vietām gaidāms sniegs. Gan naktī, gan dienā pūtīs lēns vējš. Teritorijas lielākajā daļā gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz -7..-12 grādiem un dienā nepārsniegs -3..-8 grādus.

Rīgā naktī snigs, mākoņu kļūs mazāk, dienā nav gaidāmi nokrišņi. Pūtīs lēns dienvidu vējš. Gaisa temperatūra naktī piepilsētā var noslīdēt līdz -10 grādiem; diena nav gaidāma siltāka par -5 grādiem.
 

