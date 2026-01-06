Jelgavas novadā ugunsgrēkā gājušas bojā 200 vistas...

Ugunsgrēkā Jelgavas novadā sadega 200 vistas.
Šodien 10:58
Vecgada vakarā ugunsgrēkā Jelgavas novadā gājušas bojā 200 vistas, ziņo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).
Ugunsgrēks izcēlās 31. decembrī plkst. 20.37 Jelgavas novada Līvbērzes pagastā, kur dega saimniecības ēka 400 kvadrātmetru platībā. Ugunsgrēkā sadega 200 vistas, traktors, ka arī siens un malka. Ugunsgrēks tika likvidēts 1. janvārī plkst. 12.22.
Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 42 izsaukumus - četrus uz ugunsgrēku dzēšanu, 29 uz glābšanas darbiem, bet deviņi izsaukumi bija maldinājumi. Jau ziņots, ka svētdien Alūksnes ezerā, diviem cilvēkiem ielūstot ledū, viens izglābts, bet otrs gājis bojā.