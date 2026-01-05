Brīvdienās četri bērni guvuši smagas traumas ar ragaviņām ietriecoties kokos
Brīvdienās mediķi sniedza palīdzību četriem bērniem, kas guva nopietnas traumas, laižoties ar ragaviņām pa kalnu.
Lai gan pamatīgās sniega kupenas Latvijā sagādājušas ziemīgu prieku ne vienam vien bērnam, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) aicina bērnus un viņu vecākus ievērot piesardzību, nododoties ziemas aktivitātēm.
"Brīvdienās mūsu mediķi palīdzēja četriem bērniem vecumā no 3 līdz 11 gadiem, kuri guva nopietnas un arī smagas traumas, laižoties ar ragaviņām pa kalnu un ietriecoties kokos."
"Diemžēl ziemas prieki beidzās ar sejas kaulu lūzumiem, mugurkaulu skriemeļu bojājumiem un citām traumām," norāda mediķi.
"Pamatlietas, ko ņemt vērā un arī pārrunāt, īpaši ar bērniem, kuri uz kalna dodas kopā ar saviem draugiem vai vecākiem brāļiem, māsām:
- izvēlies drošu kalnu – vispirms pārbaudi, ka kalna pakājē apkārt nav koki vai kādi citi šķēršļi, vai nav ceļš uz kura varētu izbraukt;
- pārliecinies, pirms slidināties lejā pa kalnu, ka ceļā nav neviens cits, kam nejauši vari uzbraukt."
"Ziema nupat tik sākusies, nepieļauj, ka kādam tā noslēdzas slimnīcas palātā," aicina NMPD.