Aizkraukles novadā Jaungada naktī ar bagiju avarējis jaunietis bez tiesībām un, iespējams, iereibis
Jaungada naktī Aizkraukles novadā, braucot ar bagiju, avarējis jaunietis bez tiesībām un, iespējams, alkohola reibumā, aģentūru LETA informēja Valsts policijā (VP).
Sākotnējā informācija liecina, ka 1. janvārī ap plkst. 2.50 Aizkraukles novada Daudzeses pagastā pa vietējās nozīmes ceļu Daudzeva-Viesīte-Apserde virzienā uz Viesīti pilngadīgs jaunietis vadīja traktortehniku - blakussēžas visurgājēju bagiju "Kubota". Viņš nobrauca no brauktuves un apgāzās.
Tāpat konstatēts, ka jaunietis pārvadāja pasažierus, kuri atradās kravas nodalījumā, kā arī pārvadāja lielāku pasažieru skaitu, nekā to norādījis transportlīdzekļa izgatavotājs.
Negadījumā cieta transportlīdzekļa pasažieris, kurš nogādāts medicīnas iestādē.
VP par notikušo sākts administratīvā pārkāpuma process un tiek noskaidroti precīzi negadījuma iemesli. Tāpat konstatēts, ka transportlīdzekļa vadītājs vadīja transportlīdzekli bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām un, iespējams, būdams alkohola reibumā, par ko sākts kriminālprocess.
Savukārt 2. janvārī policijā saņemta informācija, ka Bauskas novada Vecumniekos, Rīgas ielā, ap plkst. 7, vīrietis, veicot sniega tīrīšanu no trotuāra ar traktoru, neuzmanības dēļ nobrauca no trotuāra un apgāzās uz kreiso sānu grāvī. Vīrietis guva miesas bojājumus, tāpēc nogādāts slimnīcā.
VP par notikušo sākts administratīvā pārkāpuma process un tiek noskaidroti precīzi negadījuma iemesli.