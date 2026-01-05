Paziņotas četras adreses, kur gāzes sprādzienā cietušās Torņakalna mājas iedzīvotāji var pieteikties krīzes pabalstam
Rīgā, Bauskas ielā, gāzes sprādzienā cietušās ēkas iedzīvotāji krīzes pabalstam var pieteikties četrās vietās, aģentūru LETA informēja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļa.
Iesniegumu krīzes pabalsta piešķiršanai var iesniegt Rīgas Sociālajā dienestā Baznīcas ielā 19/23, Pārdaugavas rajona Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu centrā E. Smiļģa ielā 46, Latgales rajona Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu centrā Aglonas ielā 35/1 un Ziemeļu rajona Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu centrā Ieriķu ielā 2b.
Iedzīvotāji aicināti vērsties Rīgas Sociālajā dienestā arī tad, ja nepieciešama cita veida palīdzība - apģērbs, dokumentu atjaunošana vai cits sociālais atbalsts.
Kā ziņots, gāzes sprādzienā Torņakalnā, daudzdzīvokļu namā Bauskas ielā, gāja bojā divi cilvēki - persona, kas kādā dzīvoklī veica nelegālas darbības ar gāzes vadu, un gāzes apgādes kompānijas "Gaso" Avārijas dienesta darbinieks, kurš bija ieradies uz izsaukumu par iespējamu gāzes noplūdi. Vēl divi cilvēki cietuši.
Sprādziens piecstāvu dzīvojamā mājā notika nelegāli sabojāta gāzes vada dēļ. Sprādzienā daļēji sagruvis ēkas ceturtais un piektais stāvs, kā arī jumts.
Ēku apsaimnieko SIA "Latvijas namsaimnieks", tajā ir 74 dzīvokļi, no kuriem četri pieder pašvaldībai. Pēc pagaidām oficiāli neapstiprinātas informācijas sprādziens noticis nelegāla gāzes pieslēguma dēļ pašvaldībai piederošā dzīvoklī.
Pēc sprādziena mājai noteikts avārijas stāvoklis, un tās ekspluatācija aizliegta. Pašvaldības Pilsētas attīstības departaments ēkas īpašniekiem uzdevis nekavējoties pieaicināt sertificētu būvspeciālistu un veikt ēkas tehnisko apsekošanu. Tas nepieciešams, lai noteiktu bojājumu apmēru, kā arī nosacījumus ēkas daļējas ekspluatācijas pieļaujamībai un iespējamos atjaunošanas scenārijus.