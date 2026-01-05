Evika Siliņa Parīzē piedalīsies labas gribas koalīcijas valstu līderu sanāksmē par atbalstu Ukrainai
Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) otrdien, 6. janvārī, būs darba vizītē Francijas galvaspilsētā Parīzē, kur piedalīsies Labas gribas koalīcijas valstu līderu sanāksmē, klātesot arī Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim, pavēstīja premjeres komunikācijas padomniece Anna Ūdre.
Darba tikšanās laikā Eiropas un citu sabiedroto valstu līderi apspriedīs atbalsta turpināšanu Ukrainai, drošības garantiju stiprināšanu un kopīgo nostāju ceļā uz taisnīgu un ilgstošu mieru Eiropā.
Iepriekš, 3. janvārī, Kijivā norisinājās Labas gribas koalīcijas valstu drošības padomnieku tikšanās, kurā no Latvijas piedalījās Siliņas padomnieks nacionālās drošības jautājumos Airis Rikveilis.
Darba kārtībā bija drošības un ekonomiskie jautājumi, kā arī turpmāko soļu koordinācija ar partneriem. Tikšanās mērķis bija sagatavot pamatu līderu diskusijām, kā arī saskaņot kopējo rīcību ceļā uz Ukrainas miera plāna izstrādi.
Labas gribas koalīcijā apvienojušās valstis, kas vēlas un ir gatavas sniegt ieguldījumu Ukrainas atbalstam. Koalīcijas mērķis ir koordinēt starptautiskās drošības garantijas, stiprināt atbalstu Ukrainas aizsardzībai un veidot kopīgu pieeju ceļā uz taisnīgu un ilgstošu mieru Eiropā.