Pērn no Dzemdību nama izrakstīti 3722 jaundzimušie
Pērn no Dzemdību nama mājās devušies 3722 jaundzimušie.
Pērn no Dzemdību nama izrakstīti 3722 jaundzimušie

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

2025. gadā no Dzemdību nama mājās devušies 3722 jaundzimušie - 1959 zēni un 1763 meitenes, informē Rīgas Dzemdību nama Komunikācijas vadītājaBaiba Auzāne.

Jaundzimušo vidū ir 66 dvīņu pāri un trīnītes, kuras piedzima 21. martā.

Gandrīz piektā daļa (19,8%) no ģimenēm, kuras Dzemdību namā sagaidījušas ģimenes papildinājumu, kļuvušas par vecākiem trešajam, ceturtajam, piektajam, sestajam vai septītajam bērniņam.

2025. gadā Dzemdību namā pasaulē nāca arī 100 ukraiņu bērniņu (kopš kara sākuma kopā – 364).

Gada ražīgākais mēnesis pērn bija jūlijs, kad pasaulē nāca 366 bērni, bet jaundzimušajiem bagātākā diena – 21. augusts ar 22 piedzimušiem mazuļiem.

