Šodien tiks atklāts vilciena maršruts Tartu - Rīga
Šodien, 5. janvārī, notiks vilciena maršruta Tartu – Rīga atklāšana. Ņemot vērā, ka šis maršruts sākas Tallinā, šī ir pirmā reize vairāku desmitu gadu laikā, kopš atsāksies vilcienu satiksme maršrutā Tallina – Tartu – Rīga bez pārsēšanās.
Tā kā vilciens Latvijas pusē pieturēs arī Valmierā, Cēsīs un Siguldā, plānots, ka tas sekmēs tūristu pieaugumu no Igaunijas minētajām pilsētām un novadiem. Regulārā satiksme šajā maršrutā sāksies no 12. janvāra.
No Tartu vilciens atiet plkst. 7:23, plkst. 11:23 tas būs Valgā, plkst. 12:04 – Valmierā, plkst. 12:35 – Cēsīs, plkst. 13:18 – Siguldā, bet plkst. 14:07 – Rīgā, kur ar uzrunām piedalīsies arī Latvijas Republikas satiksmes ministrs Atis Švinka (piedalīsies braucienā no Valgas), Igaunijas infrastruktūras ministrs Kuldars Leiss (Kuldar Leis), Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs, Tartu mērs Urmass Klāss (Urmas Klaas), kā arī “Elron” un “Vivi” vadības pārstāvji.
Plkst. 15:17 vilciens aties no Rīgas, dodoties uz Tartu un atkal piestājot Siguldā (plkst. 15:58), Cēsīs (plkst. 16:25), Valmierā (plkst. 16:53) un Valgā (plkst. 17:31). Vilciens svinīgi atgriezīsies Tartu stacijā plkst. 18:39.
Pasažieru pārvadājumus maršrutā Tallina – Tartu - Rīga “Elron” veiks sadarbībā ar Latvijas pasažieru vilcienu operatoru “Vivi”. Latvijas kompānijas mašīnisti “Elron” vilcienus vadīs līnijas posmā starp Valgu un Rīgu. Saglabāsies arī savienojums Tallina- Tartu – Rīga – Viļņa.